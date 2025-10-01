米津玄師さん（34）と宇多田ヒカルさん（42）のデュエットソング『JANE DOE』が1日に発表された『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初登場1位に輝きました。楽曲は、米津さんが作詞・作曲を手がけ、宇多田さんを歌唱に迎えたデュエットソングとなっていて、初週約3.5万ダウンロードを記録しました。また2位には、米津さんの楽曲『IRIS OUT』が週間約2.2万ダウンロードでランクインしています。オリコン調べ（202