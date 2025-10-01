左前浅屈腱炎による1年3ヶ月ぶりの長期休養明けとなったキングズソードだったが、交流G1勝ちがある実績馬らしく力のあるところを見せた。道中は勝ち馬と並ぶように追走。向こう正面でもグングンと押し上げて行く場面もあり活力ある姿を見せていた。流石に最後は止まってしまったが、次走への期待を抱かせる走りだった。4着キングズソード藤岡佑介騎手「まずは無事に復帰出来て良かったです。しっかり乗っては来ていたのですが