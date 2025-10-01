◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・京都府支部予選」（２０、２１、２３日・アイアイ伏見桃山スタジアムほか）◆中学生の部▽代表決定戦京都嵐山ボーイズ８−２京都南山城ボーイズ一気に決めた。１―１で迎えた延長８回だ。タイブレークに入り、京都嵐山打線がおもしろいようにつながった。まずは１死満塁から、湯浅が「前の回のエラーを取り戻したい気持ちで必死だった。汚名返上のバッティングができた」と中前へ２点