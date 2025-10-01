◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・京都府支部予選」（２０、２１、２３日・アイアイ伏見桃山スタジアムほか）◆中学生の部▽代表決定戦福知山ボーイズ８−２京都洛北ボーイズ福知山の投打がかみあい３年連続出場を決めた。初回に１点を先制されたが、その裏に古賀の犠飛などで逆転。３回には中西、佐藤、岡部の適時打で３得点し突き放した。投げては先発・石田が５回１失点。その後は４投手でつなぎリードを守った。