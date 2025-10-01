◆パ・リーグオリックス１０―５西武（１日・京セラＤ）今季初登板の高卒２年目左腕・杉山は４回０／３を１１安打９失点（自責８）。プロ初勝利はならなかった。横浜高から２３年ドラフト３位で入団し、今試合がプロ２度目の登板。初回、１死三塁から４連打を浴びるなど４失点。味方が３点を返した直後の４回裏には太田に特大２ランを浴び、「低めを狙った球が浮いて甘く入ったところを打たれた」と肩を落とした。西口監督