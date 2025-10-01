この漫画は、長年目の下のクマに悩んでいた作者・もいもい(@moimoimoi2712)さんが、美容整形に反対する夫に秘密で美容整形をするお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『夫に内緒で美容整形した話』第17話をご覧ください。 無事手術を終え、家族にバレずに帰宅することができました。しかし翌日の朝、息子のひょんなイタズラで、夫に美容整形の同意書が見つかってしまいます。夫に説明を求められ、焦りま