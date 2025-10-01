パリ五輪フェンシング女子サーブル団体で銅メダルの江村美咲（26＝立飛ホールディングス）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。ネットニュースの写真選びについて苦言する場面があった。この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。江村は「結果が悪い時に“他にも写真あっただろ…”という写真が選ばれがち」とネットニュースの写真選びに苦言を呈する