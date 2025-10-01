◇セ・リーグDeNA9―6ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNAが今季最終戦を白星で飾った。71勝66敗6分けの貯金5でリーグ2位でレギュラーシーズンを終えた。試合後のセレモニーでは主将の牧に続き、三浦監督があいさつ。優勝を果たせなかったことを深々と頭を下げて謝罪。その上で2年連続日本一への強い決意をのぞかせた。「昨年は3位からCSを勝ち上がり、日本シリーズ優勝。今年はみなさんと約束したリーグ優勝からの日本