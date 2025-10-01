東京・町田市で70代の女性が包丁で刺され死亡した事件で、逮捕された男が「両手が塞がっていたので、抵抗されなさそうだと思った」と供述していることが分かりました。【写真を見る】「両手が塞がっていたので抵抗されなさそうだと思った」東京・町田市で女性（76）刺され死亡 自分より弱い相手狙ったか警視庁桑野浩太容疑者（40）はきのう夜、町田市のマンションで買い物帰りの秋江千津子さん（76）を包丁で刺して殺害しよ