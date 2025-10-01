◆交流戦・ソフトバンク2軍4―0NCダイノス（1日、タマスタ筑後）ソフトバンクの笹川吉康外野手（23）が、豪快な2ランを放った。「2番右翼」でフル出場。3回1死一塁、フォークを豪快に振り抜き、右越えの2ランとした。「いつも通り。良かった」と手応えを口にした。今季はウエスタン・リーグで12本塁打、64打点で2冠。「打率は昨季より上がっているし、本塁打も多少、確率も上がってきたのかなと思う」と語った。6日からみ