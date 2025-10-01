◆交流戦・ソフトバンク2軍4―0NCダイノス（1日、タマスタ筑後）ソフトバンクの育成4年目、ルイス・ロドリゲス投手（24）が2回無安打無失点、4奪三振の力投を見せた。6回に4番手でマウンドに上がると、2者連続見逃し三振。続く打者には左飛とした。7回にも2者連続三振で最後は遊ゴロに打ち取った。最速は154キロだった。「初球ストライクを取ること、変化球を低めに投げることを意識して、うまく結果に結びついた」と振り返