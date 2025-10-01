福岡県警城南署は1日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午後1時ごろ、不審なメールが着信したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールは「至急料金を確認したいので、折り返しの連絡してください」という内容。メールに記載の電話番号に折り返しの連絡をすると、相手から個人情報を聞かれるなどの不審電話が発生した。