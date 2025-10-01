北朝鮮に拉致された疑いがある特定失踪者・中村三奈子さんの母・クニさんが9月30日、新潟県長岡市の高校で講演を行いました。 長岡市の長岡向陵高校で30日に開かれた『拉致問題啓発セミナー』。27年前に新潟空港から韓国へ向かった記録を最後に行方が分からなくなっている中村三奈子さんの母・クニさんが、特定失踪者を含めた拉致問題の現状について講演しました。【中村三奈子さんの母 クニさん】「『ただいま』というふう