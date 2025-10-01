今年2月から5月までの間、知人女性に対し、女性のわいせつな画像と共に「友達が見たい言うてたから見せよ」などSNSでメッセージを送り、脅迫した疑いで25歳の男が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕されたのは五泉市の製造業の男(25)です。男は今年2月から5月の間、20代の知人女性に対し、女性のわいせつな画像とともに「友達が見たい言うてたから見せよ」「会わないなら消さない」などとSNS上でメッセージを複数回送り