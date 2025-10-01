新潟市の潟や湿地の魅力を発信するTEAM“潟のミカタ”が結成され、9月30日、結成式が行われました。2022年に国内初の『ラムサール条約湿地都市認証』を受けた新潟市。TEAM“潟のミカタ”は潟が持つ多様な価値や魅力の“見方”を発見し、保全を応援する“味方”を増やしていくことを目的としています。メンバーにはNegiccoのNao☆さんとMeguさん。よしもと新潟県住みます芸人などが選ばれています。この日はメンバ}