9月30日夜、新潟県阿賀町の路上で買い物帰りの50代の女性がクマに襲われケガをしました。女性の命に別条はありませんでしが、町や警察などは周辺の住民に警戒を呼びかけています。 9月30日午後7時すぎ、阿賀町津川の路上で近くに住む50代の女性が買い物帰りに一人で歩いていたところ、体長約1．2mのクマに襲われました。女性は馬乗りになってきたクマに右腕をひっかかれたり、左腕をかまれるなどしてケガをしました。警察によりま