有名ファストフード店が約14年ぶりに万代シテイに戻ってきました。利用者からは復活を喜ぶ声などが聞かれました。 【記者リポート】「まだオープン前ですが、複数の人たちが並んで開店を待っています」10月1日、新潟市中央区の万代シテイにオープンしたのは『ケンタッキーフライドチキン万代シテイ店』。【ケンタッキーフライドチキン万代シテイ店佐藤彩 店長】「万代シテイ店に戻ってきた