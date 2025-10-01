10月に入り、衣がえの季節となりました。朝晩は涼しさを感じる一方で、10月1日、新潟県内は最高気温が25℃以上の夏日となったところもあり、服装で調整するなど体調管理に注意が必要です。 曇り空が広がった10月1日朝の県内。涼しい風が吹く中、多くの高校生が通学で利用する新潟市中央区の白山駅では半袖姿と長袖姿の生徒が入り混じっていました。【高校生】「寒くなく、暑くなく（ちょうどいい）」【高校生】「動くと暑いくらい