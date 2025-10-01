【ニューヨーク共同】1日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円12銭円高ドル安の1ドル＝146円78〜88銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1746〜56ドル、172円48〜58銭。米政府閉鎖による混乱への警戒感からドルを売って円を買う動きが先行した。朝方発表された9月の米労働市場の統計が減速を示す内容だったこともドル売りを加速させた。