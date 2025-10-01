今月開幕するフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズに臨む日本選手らが１日、東京都内で記者会見し、ミラノ・コルティナ五輪のシーズンへ意気込みを語った。今季限りでの現役引退を表明している女子の坂本花織（シスメックス）は、「総括」をテーマに掲げ、「刻一刻と最後が近づいている。どの試合も『これでやり切った』という演技をしたい」。男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ）は「これまでの過程を信じて前に