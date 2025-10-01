気象庁によりますと、先月の日本付近は偏西風が北に偏って流れたため全国的に暖かい空気に覆われ、気温は全国的にかなり高く厳しい残暑となりました。全国の平均気温は1898年の統計開始以来、3番目に高くなっています。地域別では、沖縄・奄美地方で平年に比べてプラス1.6℃と高く、1946年の統計開始以降、9月として最も高くなっています一方、9月21日には北海道地方で初めて線状降水帯が発生するなど、北日本と東日本の日本海側で