センダイガールズプロレスリング（仙女）の秋の祭典「じゃじゃ馬トーナメント」の２回戦が１日、新木場１ｓｔリングで行われ、マーベラスの暁千華（１９）がＴ―ＨＥＡＲＴＳの叶ミク（２５）を破り、準決勝へ駒を進めた。試合は両者一歩も譲らぬ激戦となった。叶にボディープレスのラッシュで迫られると、トップロープからのミサイルキックも食らい、さらなるピンチに陥る。しかし豪快なブレーンバスターを決めて攻勢に出ると