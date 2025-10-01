アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の川村昇子（１８）がプロ野球のセ・リーグの順位予想を完全的中させた。川村は今季開幕前に行われたＳＫＥ４８メンバーによるセ・リーグの順位予想で、１位・阪神、２位・ＤｅＮＡ、３位・巨人、４位・中日、５位・広島、６位・ヤクルトと予想。１日にヤクルトがＤｅＮＡに敗れたことでセ・リーグの全順位が確定し、川村は見事パーフェクト的中となった。川村は「ビックリです！今までの人