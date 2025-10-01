9月27・28日の2日間、東京・お台場の特設会場にて、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGによる「BMSG FES25」が開催された。初開催となった2022年は富士急ハイランド・コニファーフォレストにて野外フェスとして開催。2023年は東京（東京体育館）と大阪（大阪城ホール）の2都市、3回目の2024年はKアリーナ横浜で3日間6公演を開催。設立5周年という節目の年は初年度以来3年ぶりの野外での開催となった。SKY-HI、Novel