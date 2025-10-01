◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・大阪阪南支部予選」（９月２０、２３日・みなと堺グリーンひろば）◆中学生の部▽３位決定戦堺中央ボーイズ１２−５大阪南海ボーイズ堺中央が３年ぶりの本戦切符をつかみ取った。最初の決定戦に競り負け、支部３つ目の椅子を懸けた３位決定戦も初回５失点。そこから逆襲し、同点の６回に一挙７得点でコールド勝ちした。決勝スクイズの今里は「走者をかえすことだけ考えていた」と