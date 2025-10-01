◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・大阪阪南支部予選」（９月２０、２３日・みなと堺グリーンひろば）◆中学生の部▽代表決定戦大阪泉大津ボーイズ７−４堺中央ボーイズ元４番の殊勲打で大阪泉大津が関西秋季大会初出場を決めた。同点の６回１死一、二塁で７番・青木が中前適時打。「チャンスに弱い」を自認し、今大会では下位降格となったが「気合で打った。自信が湧いてきました」と喜んだ。終盤３イニングを無失点