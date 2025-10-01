米１０年債利回りは４．１０２％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:40）（%） 米2年債 3.547（-0.061） 米10年債4.102（-0.048） 米30年債4.700（-0.031） ドイツ2.705（-0.006） 英国4.688（-0.011） カナダ3.154（-0.029） 豪州4.367（+0.069） 日本1.645（+0.003） ※米債以外は10年物