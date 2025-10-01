◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―２中日（１日・東京ドーム）巨人が中日を破りレギュラーシーズン最終戦を白星で飾った。試合後、９月３０日の同戦で史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手の記念セレモニーが行われた。日米通算２００勝を達成した先輩投手の黒田博樹氏（広島―ドジャース―ヤンキース）から祝福のビデオメッセージが寄せられた。以下、メッセージ全文。「将大には入団当初から私の好きな