◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・大阪阪南支部予選」（９月２０、２３日・みなと堺グリーンひろば）◆中学生の部▽代表決定戦大阪狭山ボーイズ１０−４大阪南海ボーイズ大阪狭山が２ケタ得点で、４年ぶりの出場を決めた。原動力は土居だ。初回の左前打で好機を広げると、２回と３回にも連続適時打するなど４打数４安打２打点。２０日の東堺戦でも、豪快な左中間本塁打を放った５番打者は「今はボールがよく見えてメチ