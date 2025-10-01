歌手の小林幸子（７１）が１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。現場で必ずかけられる言葉への困惑ぶりを明かす一幕があった。この日のテーマは「秋の愚痴祭り」。「いろんなスタッフの方がいらっしゃるじゃないですか。スタジオに入ったら最初に『小林さん、おはようございます。足元、気をつけて下さいね』って言うんですよ」と話し出した小林。「親切だな、ありがとう、うれしい