ドル円のピボットは１４７．２３円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値146.86高値148.23安値146.59 149.50ハイブレイク 148.87抵抗2 147.86抵抗1 147.23ピボット 146.22支持1 145.59支持2 144.58ローブレイク ユーロ円 現値172.51高値173.92安値172.31 175.13ハイブレイク 174.52抵抗2 173.52抵抗1 172.91ピボット 171.91支持1