◎「第５５回日本少年野球関西秋季大会・和歌山県支部予選」（９月２０、２３日・貴志川球場ほか）◆中学生の部▽代表決定戦和歌山ボーイズ６−１和歌山有田ボーイズ和歌山の投打がかみ合い、３年連続の代表切符をつかんだ。初回に海瀬が左前へ先制打。２回も田村の適時二塁打で追加点を奪うと、先発・木村は５回まで無失点。「初球からストライクが取れ、自分のペースで投げられた」。６回２死満塁のピンチでは一塁手・辻