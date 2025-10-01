【新華社合肥10月1日】中国安徽省合肥市の安徽博物院で9月28日、古代の金銀器を集めた特別展「金耀九州−中国古代金銀器の文明の印」が始まった。全国22省・直轄市・自治区の61機関が362件（組）計490点を出展。国家1級文化財は139件（組）計197点と38.3％を占めた。