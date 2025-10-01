「本日の握手会、ヲタク約1名。」というXでの投稿が話題となったSKE48・相川暖花さん（21）にインタビュー。SNSで自身の握手会の状況を自虐的につぶやいた投稿がバズった相川さん。それ以降に起こった大きな変化や、相川さんが素をさらけ出せるようになったワケを取材しました。9月20日、SKE48の35枚目シングル『Karma』のリリースイベントがダイバーシティ東京 プラザで開催されました。2015年、11歳の時にグループに加入した相川