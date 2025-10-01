第３回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会のみずほ銀行（中国）ブース。（７月１６日撮影、北京＝新華社記者／許芸潁）【新華社北京10月1日】中国証券監督管理委員会は9月30日、瑞穂証券（中国）有限公司の設立を承認したと発表した。同社はみずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ証券が全額出資する。本社所在地は北京市、登録資本金は23億元（1元＝約21円）。業務範囲は証券引受、自己売買、証券資産管理（資