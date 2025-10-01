パリ五輪フェンシング銅メダリストの江村美咲が１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。ネット上の自身の外見に関する声へのいら立ちを明かす一幕があった。この日のテーマは「秋の愚痴祭り」。「見た目を勝手に審査されるっていうのが、結構、私も…」と話し出すと「ネットニュースの見出しに『美人フェンサー』とか書いてあって、それはありがたいし、嫌な気持ちにはならないんですけ