「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが今季限りで退任するヤクルト・高津監督へ粋な計らいを見せた。試合終了後、左翼スタンドにヤクルト選手が挨拶を済ませると、オーロラビジョンでこれまでの高津監督の胴上げシーンや指揮官としての輝かしい成績などが映し出され、「その歩みに最大の敬意を込めて」とメッセージが掲出された。高津監督は驚いた表情を見せながらも映像を食い入るように見つめ、