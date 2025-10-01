女性アイドルグループ「純情のアフィリア」の元メンバーで、モデルやグラビアアイドルとして活動している優希クロエ（28）が芸能界を引退することを1日、自身のXで発表した。優希は「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「この度、優希クロエは芸能活動から離れることとなりました」と芸能界を引退することを発表した。「これまで応援してくださいましたファンの皆様、並びに多くの貴重なご縁と経験を賜りました関係者