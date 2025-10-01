【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】爆速プレスバック→的確タックルの一部始終U-20日本代表のDF小杉啓太が、コーナーキックの直後に爆速プレスバックからボールを回収。迅速かつ的確なカウンター阻止に、実況と解説も驚愕した。U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2