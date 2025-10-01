2024年10月1日に就任した石破首相はきょう、就任1年を迎えました。9月30日に日韓首脳会談を行った韓国・釜山（プサン）から帰国した石破首相は、羽田空港で政府専用機から降りる際、腕を大きく振って佳子夫人が伸ばした手を握り締め、笑顔を見せました。10月1日午後、「日本メガネベストドレッサー賞」の政界部門受賞者として表彰式に出席した石破首相は、視力が悪くないのにメガネをかける理由を明かしました。石破首相：顔が怖い