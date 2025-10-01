【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、2023年夏に開催された『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の映像作品をYouTubeでプレミア公開する。 ■“BABEL no TOH”へと繋がるストーリーラインのライブ映像作品 『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は10月4日20時から、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は10月520時から、それぞれ一度限りで公開さ