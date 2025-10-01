1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の4万4700円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては149.15円高。出来高は4126枚となっている。 TOPIX先物期近は3097ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.26ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物