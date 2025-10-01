中国のSNS・小紅書（RED）に、「ロシア人10人に好きな国を聞いてみた結果…」との投稿があった。投稿者のロシア在住の中国系男性は、ロシアの街で通行人10人に「中国と日本と韓国、どの国が一番好きですか？」と質問する動画を投稿した。最初に登場した男性は「まだどの国にも行ったことがないから」と態度を保留。一緒にいた娘は「アニメが好き」「東洋文化やブランドが有名」という理由で日本を選んだ。3人目の女性も同じく「ア