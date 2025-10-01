大分県別府市の「別府ブルワリー」は9月22日、期間限定のビール「Kabosu Saison 2025初摘み ver.」を発売した。「Kabosu Saison 2025初摘み ver.」同商品は、今シーズンに収穫された別府産のかぼすを丸ごと使用したビール。かぼすの果皮・ピールを手作業で削り集め、果汁を絞って加えるといった手間をかけており、果汁だけでは出せない果皮由来の香りも楽しめるとのこと。取り扱いは、直営の醸造所併設レストランのほか、ECサイト