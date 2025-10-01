ガンマ線バースト「ＧＲＢ２３０３０７Ａ」の想像図。右上がマグネターから放出されるジェットと「ＧＲＢ２３０３０７Ａ」。左下が南京大学の共同研究チームが推定したマグネター。（南京＝新華社配信）【新華社南京10月1日】中国・南京大学（江蘇省南京市）の張彬彬（ちょう・ひんひん）教授が主導する研究チームが、天文衛星「懐柔1号」の観測データをもとに世界で初めてガンマ線バーストから安定したミリ秒周期の信号を検