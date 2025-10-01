１日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では石破茂首相の後継を選ぶ自民党総裁選を報じた。スペシャルコメンテーターとして出演のタレント・ミッツ・マングローブは「例えば世代交代ってところだけにフォーカスして、それを一番のプライオリティー、優先順位一番にするんであれば、若い方（候補者）もいらっしゃいますし」と話し出すと「でも、早急に対応しなきゃいけない問題とういうのは国内外