◇セ・リーグDeNA9ー6ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNAは1日、今季の主催71試合の観客動員数が236万411人となり、過去最多を更新したと発表した。シーズン最終戦となったこの日のヤクルト戦は、3万3801人のファンが集まった。これまでの最多は昨年の235万8312人だったが、約2000人更新した。