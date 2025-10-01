「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは打撃戦を制し、今季最終戦を７１勝６６敗、貯金５で終えた。一回に筒香の日米通算２５０本塁打となる今季２０号２ランなどで３点を先制。その後、シーソーゲームが続いたが、同点の六回、佐野の左越え３ランで勝ち越した。先発のバウアーは３回４安打４失点。ＣＳへ向けて不安を残した。