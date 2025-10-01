「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、神宮球場）ヤクルトが敗れ、連勝は３（１分挟む）でストップ。歴史的な低迷にあえいだ今季を象徴するような投手陣の不振により２０２０年以来、５年ぶりとなる最下位が確定した。打線は３点を追う二回に４点を奪って一時逆転した。「８番・遊撃」でプロ初のスタメン出場を果たしたドラフト４位・田中（健大高崎）が奮闘した。二回１死満塁からバウアーの高め、カットボールを捉えると右線