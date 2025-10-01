「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）巨人・阿部慎之助監督が試合後の挨拶で、スタンドのファンに向けて「優勝争いすることもできず、それは僕が責任を感じております。しかし、次は日本一に挑戦することができます。３位ですが、チャレンジャーとして思い切ってぶつかっていきます」と謝罪すると同時に、下克上日本一を誓った。連覇を目指した今季だったが、優勝決定時点で首位の阪神に１７ゲーム差をつけられる独走を許